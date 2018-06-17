خلال المؤتمر السنوي لمجموعة فيات كرايسلر للمستثمرين كشفت المجموعة أن العام 2020 سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من 500e الكهربائية، وذكرت فيات أنه بذلك الحين ستكون قد كشفت عن 4 سيارات كهربائية أخرى.
كما كشفت فيات عن فئتين هجينة جديدة من 500 هي 500X و 500L وسيتم تدعيم السيارات جميعها بالجيل الجديد من البطاريات الكهربائية التي تعمل عليها فيات وجيب ومازيراتي.
يذكر أنه خلال المؤتمر ذكرت فيات أنها ستكشف في خطتها المستقبلية عن ثلاثة سيارات SUV.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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