كانت مدينة دبي من أولى المدن التي تقوم بإضافة نيسان GT-R إلى أسطولها من سيارات الشرطة، ولكن اليابان قررت أخيرا الدخول إلى المنافسة.

حسب نيسان، فقد قام أحد المقيمين بولاية توتشيغي بالتبرع بسيارة من طراز GT-R للشرطة المحلية، وقد تم توصيل السيارة اليوم خلال حفل خاص، وسوف تدخل الخدمة كسيارة دورية.

لم تذكر نيسان أية تفاصيل إضافية عن السيارة، إلا أنها تتميز بطلاء أبيض وأسود، عجلات سوداء تطابق لون الهيكل مع مكابس مكابح برتقالية، كما تأتي GT-R مع شريط من مصابيح شرطة علوبة أمامها مكبر صوت، إضافة إلى شارات الشرطة باللغتين اﻹنجليزية واليابانية ومصابيح LED للطوارئ في الشبك اﻷمامي.

يبدو أن الطراز جديد تماماً، لذا من المرجح أن يحمل محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.8 لتر بقوة 565 حصان و632 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة مزدوج الكلتش ذو ستة سرعات مع دفع رباعي، مع سعر يبدأ من 375,000 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن هذه ليست أول سيارة شرطة من طراز GT-R تدخل الخدمة في اليابان، حيث أنه يجري حالياً استخدام سيارة من طراز R34 GT-R أيضاً كسيارة دوريات هناك.