كشفت شركة G-Power عن بي إم دبليو X6 M بتعديلاتها الخاصة على محركها الـV8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو. فقد أصبح يولد 740 حصان و 980 نيوتن-متر من عزم الدوران. وبذكل تتمكن السيارة من قطع ربع ميل خلال 11.5 ثانية فقط وبسرعة قصوى تتعدى الـ 300 كم/س.
خارجيًا، حصلت X6 M على طلاء أسود بلمسات برتقالية في المنتصف والجوانب. حصلت أيضا على نظام عادم بأداء رياضي وجنوط من G-Power قياس 23 إنش. ولتحسين الثبات، إنخفضت السيارة 40 ملم في الأمام و 30 ملم في الخلف.
وفي حال كان السعر لا يسبب مشكلة لك، فإنك تستطيع طلب السيارة برزمة الكاربون فايبر في ناشر الهواء الخلفي وغطاء المحرك و الصدام الأمامي لتوفر وزن أخف وإيروديناميكية أفضل.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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