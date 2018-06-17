كشفت شركة G-Power عن بي إم دبليو X6 M بتعديلاتها الخاصة على محركها الـV8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو. فقد أصبح يولد 740 حصان و 980 نيوتن-متر من عزم الدوران. وبذكل تتمكن السيارة من قطع ربع ميل خلال 11.5 ثانية فقط وبسرعة قصوى تتعدى الـ 300 كم/س.

خارجيًا، حصلت X6 M على طلاء أسود بلمسات برتقالية في المنتصف والجوانب. حصلت أيضا على نظام عادم بأداء رياضي وجنوط من G-Power قياس 23 إنش. ولتحسين الثبات، إنخفضت السيارة 40 ملم في الأمام و 30 ملم في الخلف.

وفي حال كان السعر لا يسبب مشكلة لك، فإنك تستطيع طلب السيارة برزمة الكاربون فايبر في ناشر الهواء الخلفي وغطاء المحرك و الصدام الأمامي لتوفر وزن أخف وإيروديناميكية أفضل.