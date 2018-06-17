بنتلي طرحت أول SUV في تاريخها، بنتايجا، منذ ثلاثة أعوام لتتحول إلى نجاح تجاري كبير للعلامة الفاخرة، وبينما توفرت السيارة في البداية بمحرك بترولي W12؛ توسع مجال مولدات الطاقة ليشمل محرك بترولي بثمان سلندرات وديزل ثمان سلندرات ونسخة هجينة بالقابس الكهربائي.
والآن أكدت الشركة رسميا على تطوير إصدار "سبيد" لبنتايجا، بتصميم "مختلف بشكل كبير" عن الموديل القياسي، وتحسينات ملحوظة لأداء محرك W12، والتي تصل قوته الحالية إلى 600 حصان وعزم دورانه 900 نيوتن.متر.
الارتفاع في قوة وأداء بنتايجا سبيد القادمة سيسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كلم\س بأفضل من المعدل الحالي الممتاز بالفعل بالنسبة لـ SUV عند 4.1 ثانية، مع ازدياد السرعة القصوى عن 301 كلم\س الحالية، وبقاء جير ZF الأوتوماتيكي بثمان سرعات مع برمجيات محدثة له.
مع الأخذ في الاعتبار أن بنتلي طرحت المحرك البترولي بثمان سلندرات والنسخة الهجينة بالقابس الكهربائي في أوائل 2018، من المتوقع طرح إصدار سبيد الأعلى أداء في 2019.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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