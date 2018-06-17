كشفت شركة دايملر مالكة مرسيدس، عن موديلين جديدين كهربائيين بالكامل لشاحنات إيكاسكيديا للمهام الثقيلة وeM2 للمهام المتوسطة.. وتنضم الموديلات الجديدة إلى قائمة مطولة من الشاحنات الكهربائية لمرسيدس مثل eActros وFUSO eCanter وباص سيتارو EV للمدن وباصات مدارس، ما يعني أن دايملر تمتلك أوسع مجال للشاحنات الكهربائية التجارية في العالم.