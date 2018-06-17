ظهرت مرسيدس GLE الجديدة كلياً بتمويهات خفيفة جداً تغطي المصابيح الخلفية فقط، والتي يؤسفنا أن نخبركم أنها شبيهة بشقيقتها CLS.

هذ الأمر مؤسف لأن الكشف عن CLS الجديدة كلياً قبل عدة أشهر شهد انتقادات عالمية ومحلية لتصميم خلفيتها وبالتحديد المصابيح التي للأسف وجدت طريقها إلى GLE الجديدة كلياً، والتي من المفترض أنها تنافس في أهم فئات السوق وهي فئة الـ SUV.

الكشف عن بي ام دبليو X5 الجديدة قبل عدة أيام يضع ضغطاً أكبر على مرسيدس وعلى GLE تحديداً كونها المنافسة الرئيسية لـ X5. يمكننا الآن تخيل الجيل الجديد بعد أن نجمع الصور المسربة التي سبق وأن رأيناها للمقدمة الخالية من المفاجآت مع الخلفية التي نراها اليوم.

رؤية GLE الجديدة كلياً بهذا الشكل النهائي، يجعلنا نتوقع الكشف عنها في نهاية السنة، وأن تصل إلى أسواقنا العام المقبل.