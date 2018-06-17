تعرف على مواصفات وسعر هوندا سيتي 2019 في مصر

كشفت شركة هوندا عن سيارتها سيتي 2019 في السوق المصري بفئة واحدة، ويبلغ سعرها الرسمي 414 ألف جنيه.

وتستمد "هوندا سيتي" الجديدة طاقتها من محرك موفر في استهلاك الوقود يتكون من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 118حصان، وينقل حركته لمحاور السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT.

وتتوفر السيارة بشبك كرومي أمامي وتطعيمات كرومية في مقابض الأبواب ولوحة السيارة وإضاءة هالوجين أمامية ومصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب ومرايا كهربائية مزودة بإشارات مدمجة وتحمل نفس لون هيكل السيارة وجناح سفلي للمصد الأمامي.