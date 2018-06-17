تستعد شركة فولفو لإطلاق سيارتها الكومبي V60 الجديدة مطلع يوليو المقبل بسعر يبدأ من 40 ألف و100 يورو( اي ما يعادل 840 ألف جنيه مصري تقريباً).
وأوضحت الشركة السويدية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة العليا، تتميز عن سابقتها من خلال زيادة الأبعاد؛ حيث يبلغ طول السيارة 4.76 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.87 متر؛ لذا فهي توفر أماكن لاستيعاب 5 ركاب وسعة حمولة تتراوح بين 529 و1441 لترا.
وتغطي محركات البنزين والديزل المتوفرة للسيارة نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و 228 كيلووات/310 حصان. وفي وقت لاحق سيتم تقديم نسختي دفع هجين Plug-in بقوة 250 كيلووات/340 حصان أو 287 كيلووات/390 حصان.
وتنطلق السيارة مع المحركات التقليدية بسرعة قصوى تتراوح بين 205 و250 كلم/س، مع معدل استهلاك يتراوح بين 4.4 لتر/100 كلم من الديزل و 7.2 لتر/100 كلم من البنزين.
ومن ناحية أخرى، تتمتع السيارة V60 الجديدة بباقة موسعة من تجهيزات السلامة، منها مساعد الكبح الذكي ومساعد الحفاظ على حارة السير. ومقابل تكلفة إضافية توفر فولفو للسيارة الجديدة نظام Pilot-Assist، والذي يتيح إمكانية قيادة السيارة بطريقة آلية تقريبا حتى سرعة 130 كلم/س تقريبا.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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