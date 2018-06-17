فازت سيارة مازدا فيجن الاختباري بجائزة أجمل نموذج اختباري لعام 2018، وذلك بعد استعراضها نموذج كوبيه الاختبارية تحت الشمس الإيطالية في حدث كونكورسو دي إليجانزا فيلا ديستي، ﻹدهاش الجمهور.
وطرحت مازدا فيجن بهيكل نظيف يحمل اﻷبعاد الذهبية لتصميمات سيارات الكوبيه، مع تمركز المقصورة في مؤخرة السيارة، مما يعطي إنطباع بالتقدم إلى اﻷمام، أثناء التوقف
GMT 18:48 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوأستون مارتن تطلق نسخة خاصة من " فانتج V600"
GMT 18:44 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوباجاني هوايرا BC رودستر تظهر لأول مرة
GMT 18:40 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوشركة NIO تكشف عن سيارتها "Eve"الكهربائية
GMT 18:34 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيومرسيدس تقدم الموديل الجديد من الفئة E
GMT 18:33 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو"رولز رويس" تعتزم تسريح آلاف العاملين
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
أرسل تعليقك