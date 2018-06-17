فازت سيارة مازدا فيجن الاختباري بجائزة أجمل نموذج اختباري لعام 2018، وذلك بعد استعراضها نموذج كوبيه الاختبارية تحت الشمس الإيطالية في حدث كونكورسو دي إليجانزا فيلا ديستي، ﻹدهاش الجمهور.

وطرحت مازدا فيجن بهيكل نظيف يحمل اﻷبعاد الذهبية لتصميمات سيارات الكوبيه، مع تمركز المقصورة في مؤخرة السيارة، مما يعطي إنطباع بالتقدم إلى اﻷمام، أثناء التوقف