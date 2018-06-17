كشفت شيلبي رسمياً عن فورد موستانج Super Snake بقوة 800 حصان وبتعديلات خارجية مميزة.
الكشف جاء عن طريق فيديو مميز يستعرض موستانج Super Snake على الحلبة بصوتها المميز وتعديلاتها الخارجية الشرسة، التي تظهر في المقدمة المختلفة بالزوائد والصدام الجديد وغطاء المحرك ومن الخلف عبر الجناح المدمج والهيكل الأعرض وأخيراً الجنوط الرياضية بمقاس 20 انش.
خلف الجنوط نرى مكابح كبيرة الحجم من بريمبو لمواجهة القوة الكبيرة القادمة من المحرك.
من حيث الأداء رفعت شيلبي من قوة المحرك V8 بسعة 5.0 لتر بفضل استخدام سوبرتشارجر كبير ومبرد جديد وبعض التعديلات الأخرى للمحرك، هذه التعديلات رفعت قوته إلى 800 حصان كاملة تطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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