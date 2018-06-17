كشفت شيلبي رسمياً عن فورد موستانج Super Snake بقوة 800 حصان وبتعديلات خارجية مميزة.

الكشف جاء عن طريق فيديو مميز يستعرض موستانج Super Snake على الحلبة بصوتها المميز وتعديلاتها الخارجية الشرسة، التي تظهر في المقدمة المختلفة بالزوائد والصدام الجديد وغطاء المحرك ومن الخلف عبر الجناح المدمج والهيكل الأعرض وأخيراً الجنوط الرياضية بمقاس 20 انش.

خلف الجنوط نرى مكابح كبيرة الحجم من بريمبو لمواجهة القوة الكبيرة القادمة من المحرك.

من حيث الأداء رفعت شيلبي من قوة المحرك V8 بسعة 5.0 لتر بفضل استخدام سوبرتشارجر كبير ومبرد جديد وبعض التعديلات الأخرى للمحرك، هذه التعديلات رفعت قوته إلى 800 حصان كاملة تطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية