شركة «بي إم دبليو» تطلق سيارتها لفئة الكروس

أعلنت شركة «بي إم دبليو» عن إطلاق سيارتها لفئة الكروس أوفر المدمجة «X2» الجديدة كلياً، مارس المقبل، وذلك مع مركبة مستمدة من شقيقتها الصغرى «X1»، وإنما مع جسم مفتول العضلات، ومزيد من اللمسات الرياضية.
وأوضحت الشركة، أن «X2» ستأتي بخطوط أكثر وضوحاً من الشقيقة الصغرى x1، بجانب منظومة دفع تعتمد على منصة الدفع الأمامي، مع تجهيزها بنظام الدفع الرباعي للسير على الطرق الوعرة.
وأشارت إلى أن السيارة خماسية المقاعد، وتأتي بطول يبلغ 4.3 أمتار، كما يوفر حيز التخزين في «X2» مساحة لاستيعاب 470 لتراً من الأمتعة والحقائب.
وتتوافر «X2» ضمن فئات عدة، بدءاً من «X2 20i» المزوّدة بمحرك ينتج 192 حصاناً، وصولاً إلى طرازي «X2 20d»، و«X2 25d» اللذين ينتجان قوة تراوح بين 190 و231 حصاناً.
وتنص نشرة المواصفات الفنية، على أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة، تكتفي في أفضل محركاتها الاقتصادية بمعدل استهلاك وقود يبلغ 4.6 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة، ما يعادل 121 غراماً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد.
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