استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية
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استدعاء 90 انفينيتي Q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية

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العرب اليوم - استدعاء 90 انفينيتي Q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية

90 انفينيتي Q30
الرياض - العرب اليوم

سعيًا منها لضمان حقوق المستهلك بشكل كامل، أعلنت وزارة الجارة والاستثمار عن استدعائها لـ 90 انفينيتي Q30 وذلك لخلل في الوسائد الهوائية.يكمن الخلل في الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق فقط، حيث يمكن أن تخرج بشكل مفاجئ وبدون التعرض إلى حادث، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة بكل تأكيد.

تظهر أرقام هياكل السيارات المتضررة في الإعلان الذي نشرته الوزارة ويمكن لأصحابها التواصل مع الوكيل المحلي لـ انفينيتي في المملكة على الرقم المجاني 8002442020 وذلك لإجراء الإصلاحات المجانية اللازمة.

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استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية



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استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية



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