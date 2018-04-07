استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية

سعيًا منها لضمان حقوق المستهلك بشكل كامل، أعلنت وزارة الجارة والاستثمار عن استدعائها لـ 90 انفينيتي Q30 وذلك لخلل في الوسائد الهوائية.يكمن الخلل في الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق فقط، حيث يمكن أن تخرج بشكل مفاجئ وبدون التعرض إلى حادث، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة بكل تأكيد.
تظهر أرقام هياكل السيارات المتضررة في الإعلان الذي نشرته الوزارة ويمكن لأصحابها التواصل مع الوكيل المحلي لـ انفينيتي في المملكة على الرقم المجاني 8002442020 وذلك لإجراء الإصلاحات المجانية اللازمة.
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GMT 22:35 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناستدعاء 90 انفينيتي Q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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