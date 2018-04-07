«سوزوكي» تُعيد إنتاج «jimny» من جديد

عرضت شركة «سوزوكي اليابانية» صوراً وفيديوهات لنموذجها الجديد من أسطورتها «Jimny»، المتوقع دخولها الإنتاج التجاري خلال الفترة المقبلة. ويلفت الانتباه في الصور الأولية، احتفاظ «Jimny» الجديدة بالخطوط الأصلية، ما يؤكد حرص الشركة اليابانية على إعادة إحياء أسطورتها عبر هيكل ذي زوايا قائمة، مع تحسينات على صعيد عوامل الانسيابية. ووفقاً لتقارير صحافية، من المفترض أن تحافظ «Jimny» الجديدة على الهيكل المعدني المدعم والمتين الذي اعتاد عليه عشاق «سوزوكي»، فضلاً عن أنها ستأتي بنظام دفع رباعي نوع «Allgrip Pro 4X4»، المقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية. ومن المنتظر أن تزود السيارة بمحركات تعمل على وقود البنزين والمعززة بشاحن توربو من نوع «Booster Jet» ينتج قوة 110 أحصنة، بجانب محرك ذي سعة حجمية تصل إلى 1.2 لتر، قادر على إنتاج قوة 120 حصاناً. يشار إلى أن شركة «سوزوكي» أنتجت الجيل الأول من هذه السيارة في عام 1970، وذلك كنسخة «واغن» ثنائية الأبواب، قبل أن تتجه الى تصنيع نسخة «LJ10» القابلة للكشف التي جاءت بخيارات من محركات ذات الكتلة الحجمية الصغيرة التي راوحت حينها بين 359 و797 سنتيمتراً مكعباً، قبل أن تنتج الجيل الثاني من هذه السيارة في عام 1981، الذي أسس لشعبيتها الواسعة حول العالم، وأعقبه في عام 1998 إطلاق الجيل الثالث والأخير من هذه السيارة.