«تويوتا» تُطلق نسخة «عدائية» من «كورولا im»

أطلقت «تويوتا» طرازها الجديد «كورولا iM» هاتشباك، الذي يأتي كطراز خاص لعام 2019، ويحل خلفاً لطراز «سيون iM». وتهدف من خلاله الصانعة اليابانية الى تعزيز حضورها ضمن شريحة الشباب في الأسواق الأميركية.

ولا تختلف «كورولا iM» المخصصة للأسواق الأميركية عن النسخة الأوروبية، فهي تحمل الملامح والخطوط العدائية نفسها، خصوصاً أن السيارة مبنية على قاعدة العجلات «TNGA» المتطورة، مع طول يزيد بمقدار 38 ملليمتراً على سابقتها، وأعرض بـ31 ملليمتراً، وأقل ارتفاعاً بـ25 ملليمتراً، وزيادة في طول قاعدة العجلات بواقع 38 ملليمتراً.

وداخلياً، تسيطر شاشة من قياس ثماني بوصات على لوحة القيادة، وتأتي بصورة قياسية، ويمكن طلب تجهيزات مميزة كمنصة شحن لاسلكية للهواتف النقالة، وشاشة تتوسط العدادات من قياس سبع بوصات، ونظام صوتي من نوع «JBL». وميكانيكياً، ستتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين، ليحل مكان المحرك القديم ذي سعة 1.8 لتر، ولكن بحجم ووزن أخف.