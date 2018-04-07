«xt4» تُدخل «كاديلاك» فئة السـيارات «الرياضية متعدّدة الاستخدامات »

كشفت شركة «كاديلاك»، أخيراً، عن طراز عام 2019 من سيارتها «XT4»، التي تعد أول مركبة رياضية متعددة الاستخدامات ضمن الفئة المدمجة الفاخرة بتاريخ الصانع الأميركي، والهادفة من خلالها إلى وضع موطئ قدم ضمن هذه الفئة من المركبات الأسرع نمواً ضمن قطاع السيارات حول العالم.
وتم تطوير «XT4» وفق هندسة تصميمية مدمجة حصرياً بالمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، ما يمنح السيارة الجديدة شخصية مستقلة، وتصميم معبّر، وأداء موثوق، ومقصورة رحبة، وتقنيات جديدة.
وجاءت «XT4» مجهزة بمحرك «كاديلاك» جديد كلياً، بسعة لترين، ومعزز بشاحن توربيني، يتضمن تقنيات يتم استخدامها للمرة الأولى تتمحور حول الكفاءة الشاملة والإدارة الفعالة للوقود (تقنية توقيت وقف عمل الأسطوانات).
كما تتضمن السيارة، وللمرة الأولى بتاريخ الشركة الأميركية، «استراتيجية تجهيزات Y»، وذلك عبر عناصر ترتكز بين عناصر الفخامة والمكونات الرياضية، التي أتاحت إنتاج فئات مختلفة من هذه السيارة بدءاً من طرازي «LUXURY»، و«PREMIUM LUXURY» اللذين يستندان الى مكونات الفخامة الراقية المتميزة، وصولاً لطرز «SPORT» المرتكزة على فئة تجهيزات «LUXURY» الفاخرة الأساسية، مع مواصفات تتماشى مع شريحة الشباب الباحث عن تجربة مفعمة بالحيوية، والمقترنة بعناصر الفخامة.
كما وفرت الشركة مزايا إضافية في سيارتها «XT4» تتضمن تجربة مستخدم «كاديلاك» مع أداة تحكّم ذات تصميم قرص دائري جديدة بالكامل، بجانب خصائص هيكل ذكي ذي قابض توأمي، وميزة الفصل لنظام الدفع بين محوري العجلات الأمامي والخلفي، انتقالاً إلى نظام تعليق رياضي فعال بميزة التحكم المستمر بعناصر التخميد، وانتهاءً بميزة مساعدة الكبح بتقنية «الإلكترو-هيدروليك».
وداخلياً، قدّمت «كاديلاك» خيارات إضافية لسيارتها، منها شاشة مائلة قياس ثماني بوصات، تتولى عرض نظام «كاديلاك التفاعلي» المقترن بالجيل المقبل من نظام «تجربة المستخدم» الخاص بالشركة، وصولاً لميزة الاتصال قريبة النطاق التي تسهم بشكل كبير في تحسين إقران الهاتف مع ميزة «تجربة مستخدم كاديلاك»، وصولاً لميزة الشحن اللاسلكي الاختيارية بقوة 15 واط، وانتهاءً بتضمن الباقة الكاملة من خصائص السلامة النشطة ميزة الرؤية المحيطة، والجيل الثاني من مرآة الكاميرا الخلفية
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