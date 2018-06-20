تثير أودي المتابعين والنقاد وتكثف إعلاناتها وتشويقها للجيل الجديد من صغيرتها A1، والذي تسربت صوره بالكامل قبل الكشف عنها.

من الخارج تختلف A1 كلياً عن باقي سيارات الشركة الألمانية، حيث حصلت A1 على تصميم بلغة المدن والعملية والشبابية، وتبدو أودي واضحةً في السوق الذي تستهدفه عبر هذه السيارة، حيث تظهر المقدمة بمصابيح ممتلئة مع إضاءة نهارية LED بتصميم مختلف عن بقية سيارات اودي، وبشبك أودي السداسي، وفتحات التهوية الواسعة، بينما تحمل الخلفية مصابيح LED كذلك بزوايا حادة نسبياً. يكتمل المظهر العام بالجنوط الجديدة والسقف الأسود في الفئتين المسربتين.

من الداخل لم تبخل أودي على سيارتها بالرغم من كونها صغيرة ومنخفضة الثمن نسبياً، ووفرت لها شاشة للنظام الترفيهي MMI وشاشة أخرى للعدادات الرقمية بنظام Virtual Cockpit المميز، وأخيراً وفرت لمسات من اللون الخارجي في الداخلية لتتماشى معه.

من حيث الأداء ستتاح A1 بمحرك 3 سلندر بسعة 1.0 لتر ينتج قوة تبلغ 114 حصان، ومحرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر ينتج قوة تبلغ 148 حصان، على أن تصل S1 لاحقاً بمحرك 4 سلندر تيربو بقوة لن تقل عن 250 حصان، وبنظام الدفع الرباعي الشهير بأودي quattro.

