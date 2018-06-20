تعرف علي تفاصيل سوزوكي جيمني 2019 الجديدة

كشفت شركة مرسيدس على موقعها على شبكة الإنترنت عن صور لسيارة سوزوكي جيمني 2019 الجديدة.
وتعرض هذه اللقطات الرسمية عددًا كبيرًا من الإصدارات وبعضها ذات لمسات لونية لامعة، وعلى الرغم من أن التصميم العام للسيارة قد تم تركه كما هو، إلا أن سوزوكي قامت ببعض التغييرات هنا وهناك لتبقى السيارة معاصرة بينما تبقى قريبة من الوصفة الأصلية للتصميم.
والقصة مختلفة تماما داخل المقصورة حيث تم تجديد لوحة القيادة لإفساح المجال لشاشة تعمل باللمس وهي خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالموديل السابق عليها البالغ من العمر 20 عاما، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي جزئي للعمل مع الطرق الوعرة.
ووفقًا للمواصفات الفنية السابقة، ستتوفر سيارة جيمني بمواصفات JDM مع محرك 660 سي سي صغير وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، بينما المحرك الأكبر سعة 1.5 لتر فيتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات. وسيتم تقديم عجلات مقاس 15 أو 16 بوصة، في حين تشمل قائمة الاضافات الجديدة نظام تثبيت السرعة، تشغيل السيارة بضغطة زر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وتكييف الهواء وفرملة طوارئ مستقلة.
وسيتم الكشف الرسمي عن السيارة أمام الاعلام بصورة حية لها في الخامس من يوليو المقبل
GMT 16:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوننشر مواصفات سيارة "أودي A1" الجديدة قبل الكشف عنها
GMT 16:54 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوفولفو S60 بولستار 2019 قد تأتي بقوة أكبر وتحديثات مميزة وفعالية أكبر
GMT 16:46 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سيارة بي إم دبليو الجديدة سداسية الدفع
GMT 16:38 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوبورش 918 سبايدر تتحدى لافيراري في سباق التسارع
GMT 16:33 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوبنتلي تعمل على فئة جديدة من بينتايجابنتلي بينتايجا
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك