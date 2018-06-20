بنتلي تعمل على فئة جديدة من بينتايجابنتلي بينتايجا

شكلت بينتايجا نجاحًا مذهلًا لشركة بنتلي البريطانية منذ الكشف عنها قبل 3 أعوام، ويومًا بعد يوم تحقق نجاحًا أكبر في المبيعات، والآن يجب أن تظهر فئة جديدة منها لتحديث السوق قليلاً، وهو ما أكدته بنتلي بعملها على بينتايجا سبيد.

تأتي أقوى فئات بينتايجا حالياً بمحرك W12 ثنائي التيربو بسعة 6.0 لتر ينتج قوة تبلغ 600 حصان و 900 نيوتن-متر من العزم، وكما هي العادة مع بنتلي فإنها تطلق فئات أقوى من سياراتها بإسم سبيد، وهو ما أكدته الشركة رسمياً على لسان رئيس قسم التصميم لديها Stefan Sielaff، الذي صرح أنهم في مراحلهم النهائية من تطوير بينتايجا سبيد، بدون الكشف عن أي معلومات عن أدائها والزيادة التي ستحصل عليها في قوة المحرك.

ستيفان أكد أن تصميم بينتايجا سوف يشهد كذلك تغييراً كبيراً عن الفئة الأساسية وهو على غير المعتاد في سيارات بنتلي حيث تختلف فئات سبيد عن الفئات الأساسية بلمسات سوداء رياضية عادةً ولا يكون الفارق كبيراً عكس هذه المرة.