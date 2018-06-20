بنتلي تعمل على فئة جديدة من بينتايجابنتلي بينتايجا

شكلت بينتايجا نجاحًا مذهلًا لشركة بنتلي البريطانية منذ الكشف عنها قبل 3 أعوام، ويومًا بعد يوم تحقق نجاحًا أكبر في المبيعات، والآن يجب أن تظهر فئة جديدة منها لتحديث السوق قليلاً، وهو ما أكدته بنتلي بعملها على بينتايجا سبيد.
تأتي أقوى فئات بينتايجا حالياً بمحرك W12 ثنائي التيربو بسعة 6.0 لتر ينتج قوة تبلغ 600 حصان و 900 نيوتن-متر من العزم، وكما هي العادة مع بنتلي فإنها تطلق فئات أقوى من سياراتها بإسم سبيد، وهو ما أكدته الشركة رسمياً على لسان رئيس قسم التصميم لديها Stefan Sielaff، الذي صرح أنهم في مراحلهم النهائية من تطوير بينتايجا سبيد، بدون الكشف عن أي معلومات عن أدائها والزيادة التي ستحصل عليها في قوة المحرك.
ستيفان أكد أن تصميم بينتايجا سوف يشهد كذلك تغييراً كبيراً عن الفئة الأساسية وهو على غير المعتاد في سيارات بنتلي حيث تختلف فئات سبيد عن الفئات الأساسية بلمسات سوداء رياضية عادةً ولا يكون الفارق كبيراً عكس هذه المرة.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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