فيراري تطلق أول نسخة خاصة من 488 بيستا

أطلقت شركة فيراري الإيطالية أول نسخة خاصة من 488 بيستا، مستوحاة من سيارات سباقات التحمل وتتميز بالعديد من اللمسات الإيطالية.

النسخة الخاصة مستوحاة من سيارة AF Corse #51 التي قادها Alessandro Pier Guidi و James Calado اللذان حققا بطولة الصانعين والسائقين عام 2017. تحصل النسخة الخاصة من 488 بيستا على العلم الإيطالي في الخارج على شكل ملصقات طولية مع رقم 51 وشعار بطولة التحمل وأخيراً كلمة PRO. اللمسات الداخلية تظهر في المقاعد ذات التصميم الرائع بالعلم الإيطالي، ويظهر العلم أيضاً في مبدلات السرعة خلف المقود، وتمتلأ الداخلية بشكل عام بـألكانتارا.

أما الأداء، فتحمل 488 بيستا محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 3.9 لتر حاصل على جائزة أفضل محرك في العالم لعامين متتاليين، ينتج المحرك قوة تبلغ 711 حصان، وعزم يبلغ 770 نيوتن-متر، هذه القوة الكبيرة مع خسارة 90 كجم من وزنها لتصبح بوزن قدره 1,280 كجم تسمح بإطلاق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في الساعة في 2.85 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في 7.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 340 كم/س.