فيراري تطلق أول نسخة خاصة من 488 بيستا

أطلقت شركة فيراري الإيطالية أول نسخة خاصة من 488 بيستا، مستوحاة من سيارات سباقات التحمل وتتميز بالعديد من اللمسات الإيطالية.
النسخة الخاصة مستوحاة من سيارة AF Corse #51 التي قادها Alessandro Pier Guidi و James Calado اللذان حققا بطولة الصانعين والسائقين عام 2017. تحصل النسخة الخاصة من 488 بيستا على العلم الإيطالي في الخارج على شكل ملصقات طولية مع رقم 51 وشعار بطولة التحمل وأخيراً كلمة PRO. اللمسات الداخلية تظهر في المقاعد ذات التصميم الرائع بالعلم الإيطالي، ويظهر العلم أيضاً في مبدلات السرعة خلف المقود، وتمتلأ الداخلية بشكل عام بـألكانتارا.
أما الأداء، فتحمل 488 بيستا محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 3.9 لتر حاصل على جائزة أفضل محرك في العالم لعامين متتاليين، ينتج المحرك قوة تبلغ 711 حصان، وعزم يبلغ 770 نيوتن-متر، هذه القوة الكبيرة مع خسارة 90 كجم من وزنها لتصبح بوزن قدره 1,280 كجم تسمح بإطلاق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في الساعة في 2.85 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في 7.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 340 كم/س.
GMT 16:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوننشر مواصفات سيارة "أودي A1" الجديدة قبل الكشف عنها
GMT 16:54 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوفولفو S60 بولستار 2019 قد تأتي بقوة أكبر وتحديثات مميزة وفعالية أكبر
GMT 16:46 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سيارة بي إم دبليو الجديدة سداسية الدفع
GMT 16:41 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي تفاصيل سوزوكي جيمني 2019 الجديدة
GMT 16:38 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوبورش 918 سبايدر تتحدى لافيراري في سباق التسارع
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك