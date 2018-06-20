تعرف علي تفاصيل أصغر سيارات أودي الرياضية

بتصاميم شبابية، كشفت أودي رسميًا عن أصغر سيارتها حيث تظهر المقدمة بمصابيح ممتلئة مع إضاءة نهارية LED بتصميم مختلف عن بقية سيارات اودي، وشبك أودي السداسي، وفتحات التهوية الواسعة، بينما تحمل الخلفية مصابيح LED كذلك بزوايا حادة نسبيًا.

يكتمل المظهر العام بالجنوط الجديدة والسقف الأسود، كما وفرت لها شاشة النظام الترفيهي MMI بمقاس 8.8 انش يمكن رفعها إلى 10.1 انش، وشاشة أخرى للعدادات الرقمية بنظام Virtual Cockpit المميز، وفرت لمسات من اللون الخارجي في الداخلية لتتماشى معه.

تتوفر سيارة A1 بمحرك 3 سلندر بسعة 1.0 لتر ينتج قوة تبلغ 95 حصانا، ومحرك 4 سلندر تيربو بسعة 1.4 لتر ينتج قوة تبلغ 200 حصان، على أن تصل S1 لاحقًا بمحرك 4 سلندر تيربو بقوة لن تقل عن 250 حصان، بنظام الدفع الرباعي كواترو.

يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو S-tronic ثنائي الكلاش من 6 سرعات أيضًا. A1 الجديدة كليًا