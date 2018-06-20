تعرف علي تفاصيل أصغر سيارات أودي الرياضية

بتصاميم شبابية، كشفت أودي رسميًا عن أصغر سيارتها حيث تظهر المقدمة بمصابيح ممتلئة مع إضاءة نهارية LED بتصميم مختلف عن بقية سيارات اودي، وشبك أودي السداسي، وفتحات التهوية الواسعة، بينما تحمل الخلفية مصابيح LED كذلك بزوايا حادة نسبيًا.
يكتمل المظهر العام بالجنوط الجديدة والسقف الأسود، كما وفرت لها شاشة النظام الترفيهي MMI بمقاس 8.8 انش يمكن رفعها إلى 10.1 انش، وشاشة أخرى للعدادات الرقمية بنظام Virtual Cockpit المميز، وفرت لمسات من اللون الخارجي في الداخلية لتتماشى معه.
تتوفر سيارة A1 بمحرك 3 سلندر بسعة 1.0 لتر ينتج قوة تبلغ 95 حصانا، ومحرك 4 سلندر تيربو بسعة 1.4 لتر ينتج قوة تبلغ 200 حصان، على أن تصل S1 لاحقًا بمحرك 4 سلندر تيربو بقوة لن تقل عن 250 حصان، بنظام الدفع الرباعي كواترو.
يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو S-tronic ثنائي الكلاش من 6 سرعات أيضًا. A1 الجديدة كليًا
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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