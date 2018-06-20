نصائح هامة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في السيارة

نقدم للسائقين مجموعة من النصائح لخفض درجة الحرارة داخل السيارة، ومنها:-
ينبغي تجنب القيادة في الساعات، التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء، ويفضل الاستراحة في الظل بين الساعة 12 و15 ظهرا.
يوصي الخبراء الألمان بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف - إن وجدت - لخروج الهواء الساخن خارج السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم البدء في القيادة طالما أن عجلة القيادة ساخنة.
لحماية جيدة من أشعة الشمس يمكن تغطية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس المخصصة لذلك، والتي لا تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية فحسب، ولكن أيضا تحجب الأشعة تحت الحمراء المسؤولة عن الحرارة في السيارة.
يتعين ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة خارج السيارة وداخلها عن 6 درجات، تجنبا للإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، ويتم ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والزكام.
شرب كميات كبيرة من الماء أمر هام جدا خاصة عند السفر، ويفضل أن تصل الكمية، التي يتم إمداد الجسم بها، إلى 3 لترات في اليوم سواء كانت ماء أو عصير أو شاي.
يتعين صف السيارة للانتظار في الظل، ومراعاة مسار الشمس على مدار اليوم. وإذا لم يكن هناك مفر من الصف تحت أشعة الشمس، فإنه يتعين وضع حاجب للشمس خلف الزجاج الأمامي، ويمكن تغطية مقاعد الأطفال بقطعة قماش خفيفة، لكن لا يجوز ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة على أية حال.
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