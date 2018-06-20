تعرف على تفاصيل سيارة فولفو s90 الفاخرة

أطلقت شركة فولفو موديلًا طويلًا من سيارة الصالون S90 الفاخرة، يتمتع بمزيد من الهيبة والفخامة.

وأوضحت الشركة السويدية أن الموديل الطويل S90L Excellence يزيد طوله عن الموديل القياسي بـ 12 سم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، منها مقعدين مفردين في الخلف مع وظائف التهوية والتدليك وطاولات قابلة للطي ودرج تبريد مزود بإضاءة وحامل مشروبات قابل لضبط درجة الحرارة.

ومن التجهيزات الأخرى مكيف هوائي أوتوماتيكي رباعي المناطق ونظام صوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإضافة إلى عزل الضوضاء.

وتعتمد السيارة S90L Excellence الفارهة على سواعد المحرك T8 بقوة 288 كيلووات390 حصان، وتتوفر بسعر يبدأ من 108 ألف و500 يورو.