تعرف على تفاصيل سيارة فولفو s90 الفاخرة

أطلقت شركة فولفو موديلًا طويلًا من سيارة الصالون S90 الفاخرة، يتمتع بمزيد من الهيبة والفخامة.
وأوضحت الشركة السويدية أن الموديل الطويل S90L Excellence يزيد طوله عن الموديل القياسي بـ 12 سم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، منها مقعدين مفردين في الخلف مع وظائف التهوية والتدليك وطاولات قابلة للطي ودرج تبريد مزود بإضاءة وحامل مشروبات قابل لضبط درجة الحرارة.
ومن التجهيزات الأخرى مكيف هوائي أوتوماتيكي رباعي المناطق ونظام صوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإضافة إلى عزل الضوضاء.
وتعتمد السيارة S90L Excellence الفارهة على سواعد المحرك T8 بقوة 288 كيلووات390 حصان، وتتوفر بسعر يبدأ من 108 ألف و500 يورو.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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