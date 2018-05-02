قال أندي بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة "أستون مارتن" البريطانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، إن سيارة "فانكويش" تستعد للاختفاء من قائمة موديلات الشركة البريطانية.

وأشار إلى أن سيارة "أستون مارتن دي بي أس"، تتجهز للعودة بصورة قوية للحياة، ولكنها سترتبط باسم Superleggera وهي شركة إيطالية تأسست في عام 1925.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صدى" السعودية، فإن التعاون بين الشركتين سيكون في هذه السيارة "DBS Superleggera" التي تركز على الأداء في صورة نسخة محدودة الإنتاج.

وطورت السيارة الجديدة بالكامل مع فيراري 812Superfas، التي يبلغ وزنها 1630 كجم وقوتها 789 حصان من محرك V12 وسعة 6.5 لتر.

وذكر رئيس هندسة نظم الدفع بالشركة برايان فيتزسيمونز، أن السيارة ستأتي بمحرك V12 سعة 5.2 لتر بشاحنين توربينيين وستصل قوتها الى 820 حصان.

وسيطلق على السيارة اسم كودي AE31 وسيحل المحرك الجديد مكان محرك V12 سعة 5.9 لتر المتواجد في نسخة DB7 Vantage من عام 1997.

من المتوقع الكشف عن السيارة بصورة رسمية في يونيو المقبل كموديل 2019، حيث رصدت في صور تجسسية وهي تدور حول المنعطفات، إذ يؤكد صوت المحرك على تمتعها بناقل حركة أوتوماتيك.