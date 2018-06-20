أطلقت شركة ألفا روميو نسختها الخاصة NRing من جوليا وستيلفيو، وتتوفر هذه النسخة المحدودة بـ 108 نسخة فقط لكل سيارة، وسوف تتوفر في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا فقط، تتميز هذه النسخ بطلاء رمادي مطفي خارجي مع جنوط سوداء تقع خلفها مكابح كربون سيراميك، والعديد من لمسات الكربون فايبر، بالإضافة سقف بانورامي في ستيلفيو وسقف كربون فايبر في جوليا. من الداخل تحمل هذه النسخ مقاعد سباركو رياضية بتطريز أحمر وأخيراً مقود من الكانتارا.
من حيث الأداء، تحمل السيارتين محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 2.9 لتر ينتج قوة تبلغ 503 حصان و 600 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يطلق جوليا من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية، ويطلق ستيلفيو من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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