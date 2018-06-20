أطلقت شركة ألفا روميو نسختها الخاصة NRing من جوليا وستيلفيو، وتتوفر هذه النسخة المحدودة بـ 108 نسخة فقط لكل سيارة، وسوف تتوفر في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا فقط، تتميز هذه النسخ بطلاء رمادي مطفي خارجي مع جنوط سوداء تقع خلفها مكابح كربون سيراميك، والعديد من لمسات الكربون فايبر، بالإضافة سقف بانورامي في ستيلفيو وسقف كربون فايبر في جوليا. من الداخل تحمل هذه النسخ مقاعد سباركو رياضية بتطريز أحمر وأخيراً مقود من الكانتارا.

من حيث الأداء، تحمل السيارتين محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 2.9 لتر ينتج قوة تبلغ 503 حصان و 600 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يطلق جوليا من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية، ويطلق ستيلفيو من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية.