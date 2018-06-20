مكلارين تشوقنا لسيارة جديدة تنوي التكشف عنها قريبا

كشفت شركة مكلارين عن فيديو وصور تشويقية لسيارة ستكشف عنها خلال الأيام القادمة.

من غير المؤكد بعد هوية السيارة الجديدة إلا أننا نتوقع فئة عالية الأداء من أحد سياراتها الحالية وليس سيارة جديدة كلياً، ومن المتوقع أن تكون تلك السيارة 570LT بقوة وأداء أعلى من 570S الأساسية. كما أطلقت مكلارين صفحة خاصة بالسيارة.

ستأتي السيارة الجديدة في يوم 28 من الشهر الجاري وتحديداً في مهرجان Goodwood للسرعة الذي يقام دورياً وتشارك فيه العديد من شركات السيارات الخارقة.