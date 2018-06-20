مكلارين تشوقنا لسيارة جديدة تنوي التكشف عنها قريبا

كشفت شركة مكلارين عن فيديو وصور تشويقية لسيارة ستكشف عنها خلال الأيام القادمة.
من غير المؤكد بعد هوية السيارة الجديدة إلا أننا نتوقع فئة عالية الأداء من أحد سياراتها الحالية وليس سيارة جديدة كلياً، ومن المتوقع أن تكون تلك السيارة 570LT بقوة وأداء أعلى من 570S الأساسية. كما أطلقت مكلارين صفحة خاصة بالسيارة.
ستأتي السيارة الجديدة في يوم 28 من الشهر الجاري وتحديداً في مهرجان Goodwood للسرعة الذي يقام دورياً وتشارك فيه العديد من شركات السيارات الخارقة.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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