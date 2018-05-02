تتجهز شركة التعديل T.Fotiadis Bespoke Design للكشف عن لاند روفر رنج روفر 6×6 Superyacht Land Tender الموجهة لفئة خاصة من العملاء الراغبين بشيء أكثر تميزاً من مرسيدس G63 6×6 AMG محدودة الإنتاج.