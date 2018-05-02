أسابيع قليلة تفصلنا عن فصل الصيف، فيستعد البعض مبكرًا ممن يفضلون شراء السيارات المستعملة، فيرغبون في شراء السيارات المستعملة ذات السعر المخفض المزودة بتكييف، لذا جمعنا لك عزيزي أبرز أنواع السيارات المستعملة التي بها تكييف وفي نفس الوقت سعرها في متناول الجميع؛ في السطور التالية:-

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

رينو ميجان

موديل 1999 متوسط أسعارها في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، وهي مزودة بنظام تكييف هوائي، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وقانون العرض والطلب.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

مازدا 121

من السيارات اليابانية الصغيرة التي تمتاز بالعديد من التجهيزات التي تجعلها اختيار جيد، وفي مقدمتها مكيف الهواء، ويبلغ متوسط سعرها في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

هيونداي أكسنت

السيارة الكورية الأكثر شعبية في فئتها منذ طرحها بمصر في القرن الماضي، وذلك بفضل وسائل الترفيه والراحة التي زودت بها ومنها مكيف الهواء.

ويبلغ متوسط سعر هيونداى أكسنت موديل 1999 في سوق المستعمل 60 ألف جنيه تقريبًا ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

سيتروين zx

تعد سيتروين zx من السيارات الهاتشباك المزودة بتكييف ولا تلقى رواجًا بالسوق، ولا يتخطى متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

بيجو 405

من العلامات الفرنسية الأكثر انتشارًا بالسوق المصري منذ سبعينيات القرن العشرين، وتتميز سيارة بيجو 405 السيدان بمكيف هواء، ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

لانشيا

سيارة إيطالية لم تحظَ بانتشار كبير في الشارع المصري ولكنها تتميز بمواصفات عدة ومنها مكيف الهواء، ولا يتجاوز سعر السيارة في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

كيا برايد

هي سيارة سيدان مزودة بمكيف هواء، متوسط سعرها في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية.

بالصور.. أبرز 8 سيارات مستعملة بـ60 ألف جنيه يمكنك شراؤها في الصيف

فولكس فاجن بوينتر

تتميز بتصميمها العصري، الذي يجعلها واحدة من أجمل السيارات المستعملة المزودة بمكيف هواء، ويصل متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل 60 ألف جنيه، ويتحكم في السعر حالة السيارة الفنية وقانون العرض والطلب.