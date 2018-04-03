إيقاف إنتاج سيارات هوندا اكورد 2018 قد يكون بسبب كامري 2018

خلال عام 2017 الماضي تم إطلاق الجيل العاشر والجديد كلياً من سيارة السيدان اليابانية متوسطة الحجم هوندا اكورد 2018 ، التي تنافس كلاً من ؛ تويوتا كامري ، و هونداي سوناتا ، و نيسان التيما ، و مازدا 6 ، و فورد فيوجن ، و كيا اوبتيما .
قررت الشركة اليابانية هوندا إيقاف إنتاج سيارات اكورد 2018 لمدة 11 يوماً من كل شهر لمدة الشهور الأربعة القادمة في مصنعها بـ ولاية أوهايو الأمريكية .
ويعود السبب لهذا القرار بسبب إنخفاض نسبة المبيعات وتوجه العملاء نحو شراء سيارات الكروس أوفر و الـ SUV بشكل أعلى من سيارات السيدان وبالتحديد في السوق الأمريكي .
وأشار هذا التقرير إلى أن الصانع الياباني لديه مخزون من سيارات هوندا اكورد 2018 يكفي 104 يوماً ، أي أكثر بمقدار 70% من مقدار السيارات المصنعة التي لم يتم بيعها .
سبب إنخفاض مبيعات سيارات اكورد ليس فقط بسبب إرتفاع الطلب على سيارات الكروس أوفر والـ SUV ، حيث نتوقع أن تويوتا كامري 2018 الجديدة كلياً ساهمت بشكل قوي بتقليل مبيعات سيارات اكورد ، نظراً لارتفاع نسبة مبيعات كامري بمقدار 13.7% مع العلم أنها من نفس فئة طراز هوندا اكورد !!!
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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