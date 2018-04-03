إيقاف إنتاج سيارات هوندا اكورد 2018 قد يكون بسبب كامري 2018

خلال عام 2017 الماضي تم إطلاق الجيل العاشر والجديد كلياً من سيارة السيدان اليابانية متوسطة الحجم هوندا اكورد 2018 ، التي تنافس كلاً من ؛ تويوتا كامري ، و هونداي سوناتا ، و نيسان التيما ، و مازدا 6 ، و فورد فيوجن ، و كيا اوبتيما .

قررت الشركة اليابانية هوندا إيقاف إنتاج سيارات اكورد 2018 لمدة 11 يوماً من كل شهر لمدة الشهور الأربعة القادمة في مصنعها بـ ولاية أوهايو الأمريكية .

ويعود السبب لهذا القرار بسبب إنخفاض نسبة المبيعات وتوجه العملاء نحو شراء سيارات الكروس أوفر و الـ SUV بشكل أعلى من سيارات السيدان وبالتحديد في السوق الأمريكي .

وأشار هذا التقرير إلى أن الصانع الياباني لديه مخزون من سيارات هوندا اكورد 2018 يكفي 104 يوماً ، أي أكثر بمقدار 70% من مقدار السيارات المصنعة التي لم يتم بيعها .

سبب إنخفاض مبيعات سيارات اكورد ليس فقط بسبب إرتفاع الطلب على سيارات الكروس أوفر والـ SUV ، حيث نتوقع أن تويوتا كامري 2018 الجديدة كلياً ساهمت بشكل قوي بتقليل مبيعات سيارات اكورد ، نظراً لارتفاع نسبة مبيعات كامري بمقدار 13.7% مع العلم أنها من نفس فئة طراز هوندا اكورد !!!