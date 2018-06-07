السعودية تستبدل الرخص الدولية بالمحلية

استبدلت الإدارة العامة للمرور، الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

تم اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية"؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

و كان المرور أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث يتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها سوف يتم استخراج رخصة سعودية لها على الفور.