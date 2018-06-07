السعودية تستبدل الرخص الدولية بالمحلية

استبدلت الإدارة العامة للمرور، الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.
تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
تم اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية"؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.
و كان المرور أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث يتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها سوف يتم استخراج رخصة سعودية لها على الفور.
GMT 14:08 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوالهلال الأحمر الإماراتي يوزع إغاثات في المهره باليمن
GMT 14:07 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوجمارك السيارة "بي إم دبليو I8" الفئة الثانية موديل 2018
GMT 14:04 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوفيراري تعرض التقنيات الحديثة بسيارة كلاسيكية
GMT 14:02 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو"BMW" الألمانية تنتج سيارتها "BMW M3 CS"
GMT 14:01 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوإصابة محمد صلاح تتحول لـ"امتحان قانوني" في جامعة دمشق
GMT 13:59 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيومخرج "رسايل" يدعو الجمهور للتصويت لمسلسله في "كأس إينرجي للدراما"
GMT 13:48 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوروبرتو فيرمينو يرد على سخرية راموس
GMT 13:47 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيومنى زكي ضيفة "صدة ردة" على راديو "إينرجي"
ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
أرسل تعليقك