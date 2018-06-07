تبلغ جمارك السيارة «بي إم دبليو I8»، الفئة الثانية موديل 2018، الواردة من الكويت، 219 ألفًا و800 جنيه، بعد قرار تعويم الجنيه، وزيادة جمارك السيارات.

وتخضع السيارة لرسم وارد 40%، وضرائب مبيعات 15%، ورسم تنمية 3%، ويصل سعر السيارة موديل 2018 في الكويت، إلى 64 ألف دينار، وتبلغ سعة المحرك 1500 سي سي.