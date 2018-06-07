فيراري تعرض التقنيات الحديثة بسيارة كلاسيكية

سجلت السيارة الكلاسيكية، فيراري 250 GTO موديل 1962، أعلى سعر بالعالم ليصل إلى 38 مليون دولار، وذلك لندرة التصميم الكلاسيكى المزود بالتقنيات الحديثة.

أوضح خبراء السيارات الكلاسيكية، أن هذه النسخة هي أنقى النسخ وأفضلها نظرًا لعدم تنقلها بين كثير من الملاك، كما تميز بالتصميم المنفرد، الذي يجعل فئة محددة تستخدم تلك التصميم من السيارات.