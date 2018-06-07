فيراري تعرض التقنيات الحديثة بسيارة كلاسيكية

سجلت السيارة الكلاسيكية، فيراري 250 GTO موديل 1962، أعلى سعر بالعالم ليصل إلى 38 مليون دولار، وذلك لندرة التصميم الكلاسيكى المزود بالتقنيات الحديثة.
أوضح خبراء السيارات الكلاسيكية، أن هذه النسخة هي أنقى النسخ وأفضلها نظرًا لعدم تنقلها بين كثير من الملاك، كما تميز بالتصميم المنفرد، الذي يجعل فئة محددة تستخدم تلك التصميم من السيارات.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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