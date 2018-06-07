أنتجت شركة «BMW» الألمانية، سيارتها الجديدة «BMW M3 CS» ضمن فئة الإصدارات الحصرية، التي يقتصر إنتاجها على 1200 نسخة.
وتستند «بي إم دبليو» في سيارتها الجديدة على خبرات ذراعها الرياضية «M Gmbh» التي كان لها دور في تحسين نطاق القوة والأداء لـ«M3 CS» مقارنةً بالنسخة القياسية، بدءًا من محرك مطور مدعم بشاحن «توربو» مزدوج، ومبرد هواء وحقن عالي الدقة، يضمن للسيارة الحصول على قوة أعلى تصل إلى 460 حصانًا، وصولاً إلى تزويدها بناقل حركة من نوع «M Double Clutch» مكون من سبع سرعات، مع ميزة «Drivelogic» باعتباره معيارًا قياسيًّا يسهم في حصول السيارة على نطاق أداء أعلى، مع القدرة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر انطلاقًا من حالة الثبات في غضون 3.9 ثوانٍ فقط.
يمكن تشغيل المحرك من خلال الضغط على زر التشغيل والإيقاف الأحمر داخل المقصورة، كما يضمن تزويد السيارة بنظام عادم رياضي معدل، الحصول على هدير أعلى للمحرك يتماشى مع الصبغة الرياضية لهذه السيارة.
وزودت «M3 CS»، بصورة قياسية، بنظام تعليق متكيف جديد كليًّا من نوع «Adaptive M» تمت هندسته بصورة تضمن لقائد السيارة الحصول على أداء مثالي عند قيادتها على الطرق العامة أو في حلبات السباق، وذلك من خلال كفاءة عالية في التعامل مع أنظمة القيادة المختلفة التي تتضمنها السيارة، مستفيدًا من حصول السيارة أيضًا على نظام تحكم ديناميكي في الثبات «DSC»، ونظام توجيه كهربائي ميكانيكي يضمنان للسيارة الحصول على ثبات أكبر عند قيادتها في الظروف المختلفة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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