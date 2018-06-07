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"BMW" الألمانية تنتج سيارتها "BMW M3 CS"

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العرب اليوم - "BMW" الألمانية تنتج سيارتها "BMW M3 CS"

سيارة «BMW M3 CS»
القاهرة - العرب اليوم

أنتجت شركة «BMW» الألمانية، سيارتها الجديدة «BMW M3 CS» ضمن فئة الإصدارات الحصرية، التي يقتصر إنتاجها على 1200 نسخة.

وتستند «بي إم دبليو» في سيارتها الجديدة على خبرات ذراعها الرياضية «M Gmbh» التي كان لها دور في تحسين نطاق القوة والأداء لـ«M3 CS» مقارنةً بالنسخة القياسية، بدءًا من محرك مطور مدعم بشاحن «توربو» مزدوج، ومبرد هواء وحقن عالي الدقة، يضمن للسيارة الحصول على قوة أعلى تصل إلى 460 حصانًا، وصولاً إلى تزويدها بناقل حركة من نوع «M Double Clutch» مكون من سبع سرعات، مع ميزة «Drivelogic» باعتباره معيارًا قياسيًّا يسهم في حصول السيارة على نطاق أداء أعلى، مع القدرة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر انطلاقًا من حالة الثبات في غضون 3.9 ثوانٍ فقط. 

يمكن تشغيل المحرك من خلال الضغط على زر التشغيل والإيقاف الأحمر داخل المقصورة، كما يضمن تزويد السيارة بنظام عادم رياضي معدل، الحصول على هدير أعلى للمحرك يتماشى مع الصبغة الرياضية لهذه السيارة.

وزودت «M3 CS»، بصورة قياسية، بنظام تعليق متكيف جديد كليًّا من نوع «Adaptive M» تمت هندسته بصورة تضمن لقائد السيارة الحصول على أداء مثالي عند قيادتها على الطرق العامة أو في حلبات السباق، وذلك من خلال كفاءة عالية في التعامل مع أنظمة القيادة المختلفة التي تتضمنها السيارة، مستفيدًا من حصول السيارة أيضًا على نظام تحكم ديناميكي في الثبات «DSC»، ونظام توجيه كهربائي ميكانيكي يضمنان للسيارة الحصول على ثبات أكبر عند قيادتها في الظروف المختلفة.

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bmw الألمانية تنتج سيارتها bmw m3 cs bmw الألمانية تنتج سيارتها bmw m3 cs



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bmw الألمانية تنتج سيارتها bmw m3 cs bmw الألمانية تنتج سيارتها bmw m3 cs



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