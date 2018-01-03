أتجهت كيا مؤخرًا في تجهيز السيارات وتألقها في دخول فئة الصالون الرياضية وهذا من اجل تقديم موديلها الجديد "ستينجر" لمنافسة أودي A5 Sportback وBMW الفئة الرابعة Gran Coupe.

كما حملت ستينجر تصميم مميز وقدرات قيادة غير تقليدية ومحركات قوية جعلتها واحدة من السيارات المميزة في هذه الفئة.