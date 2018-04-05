جيلي تكشف عن borui ge الهجينة

كشف جيلي عن سيارتها الجديدة Borui GE التي تحمل محرك هجين مأخوذ من فولفو التي تمتلكها الشركة.

محرك السيارة هو 3 سلندر سعة 1.5 لتر وبجانبه محرك كهربائي آخر ويعملان بالتزامن مع ناقل حركة ثنائي الكلتش مكون من 7 سرعات، وهو نفس المحرك المستخدم في XC40 T3، وذكرت جيلي أن السيارة ستكون مخصصة للسوق الصيني مع فتح المجال لتصديرها للخارج في المستقبل.