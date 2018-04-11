لكزس es 2019 تظهر بصورة تشويقية تحضيراً لإطلاقها قريباً

نشرت شركة لكزس أول صورة تشويقية لسيارة ES 2019 الجديدة كلياً تحضيراً لإطلاقها الرسمي العالمي في معرض بكين الدولي للسيارات في الـ25 من الشهر الحالي في الصين.
ويعد السوق الصيني واحد من أكبر وأهم الأسواق لسيارات لكزس لذلك اختارت الشركة اليابانية معرض بكين 2018 لإطلاق هذه السيارة السيدان الفارهة.
لم تعلن لكزس حتى الآن عن تفاصيل سيارتها الجديدة حتى مع اقتراب موعد اطلاقها، لكن من خلال الصورة التي تظهر شبك التهوية الأمامي وجزء من الأضواء الأمامية نلاحظ أن سيارة ES 2019 باتت أكثر عصرية من ذي قبل وخاصة خطوط الشبك التي باتت طولية ورفيعة ذات تصميم مموج تتداخل مع بعضها البعض لتتصل مع قلب الشبك الذي يزينه شعار الشركة الشهير.
وبالنسبة إلى الأضواء فهي تتصل مع الصادم الأمامي بزواياها الثنائية الرفيعة والتي تدل على أن الأضواء ستكون حادة وطولية مع تقنية الـLED بالطبع والتي ستزيد من طابعها الرياضي.
وأشارت تقارير أن سيارة ES الجديدة ستزود بنسخة ES 350 بمحرك 6 اسطوانات على شكل حرف V بسعة 3.5 لترات ينتج قوة 301 حصان، موصول بصندوق سرعات أوتوماتيكي ثماني النسب.
وستطلق لكزس نسخة هجينة من سيارة ES كنسخة 300h وستكون منظومتها الهجينة مستعارة من شقيقتها كامري هايبرد.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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