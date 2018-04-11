لكزس es 2019 تظهر بصورة تشويقية تحضيراً لإطلاقها قريباً

نشرت شركة لكزس أول صورة تشويقية لسيارة ES 2019 الجديدة كلياً تحضيراً لإطلاقها الرسمي العالمي في معرض بكين الدولي للسيارات في الـ25 من الشهر الحالي في الصين.

ويعد السوق الصيني واحد من أكبر وأهم الأسواق لسيارات لكزس لذلك اختارت الشركة اليابانية معرض بكين 2018 لإطلاق هذه السيارة السيدان الفارهة.

لم تعلن لكزس حتى الآن عن تفاصيل سيارتها الجديدة حتى مع اقتراب موعد اطلاقها، لكن من خلال الصورة التي تظهر شبك التهوية الأمامي وجزء من الأضواء الأمامية نلاحظ أن سيارة ES 2019 باتت أكثر عصرية من ذي قبل وخاصة خطوط الشبك التي باتت طولية ورفيعة ذات تصميم مموج تتداخل مع بعضها البعض لتتصل مع قلب الشبك الذي يزينه شعار الشركة الشهير.

وبالنسبة إلى الأضواء فهي تتصل مع الصادم الأمامي بزواياها الثنائية الرفيعة والتي تدل على أن الأضواء ستكون حادة وطولية مع تقنية الـLED بالطبع والتي ستزيد من طابعها الرياضي.

وأشارت تقارير أن سيارة ES الجديدة ستزود بنسخة ES 350 بمحرك 6 اسطوانات على شكل حرف V بسعة 3.5 لترات ينتج قوة 301 حصان، موصول بصندوق سرعات أوتوماتيكي ثماني النسب.

وستطلق لكزس نسخة هجينة من سيارة ES كنسخة 300h وستكون منظومتها الهجينة مستعارة من شقيقتها كامري هايبرد.