نيسان تعرض ثلاث سيارات كهربائية في معرض الصين للسيارات 2018

تعرض شركة نيسان ثلاث سيارات كهربائية في معرض الصين للسيارات ٢٠١٨، ضمن مجموعة متميزة من السيارات التي تحمل لمحة مثيرة عن المستقبل، وهو ما يسلط الضوء على قوة الشركة وقدرتها على المنافسة في السوق الصيني سريع النمو.

وتقدم نيسان سيارة كهربائية جديدة كلياً من تصنيعها في المعرض الذي يقام في العاصمة الصينية بكين، ليتم عرضها إلى جانب كل من سيارة نيسان ليف الجديدة، والنموذج الأولي الكهربائي IMx KURO من فئة كروس أوفر.

وسيساهم الطراز الجديد من نيسان في تلبية متطلبات السوق الصيني المتزايدة على السيارات الكهربائية، كما يؤكد التزام الشركة بتطوير مجموعة السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجيتها M.OV.E. 2022، وخطة "TRIPLE ONE" لشركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات. وستستعرض نيسان آخر التطورات التي طرأت على تكنولوجيا نظام الدفع الكهربائي الجديد e-POWER.