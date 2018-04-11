نيسان تعرض ثلاث سيارات كهربائية في معرض الصين للسيارات 2018

تعرض شركة نيسان ثلاث سيارات كهربائية في معرض الصين للسيارات ٢٠١٨، ضمن مجموعة متميزة من السيارات التي تحمل لمحة مثيرة عن المستقبل، وهو ما يسلط الضوء على قوة الشركة وقدرتها على المنافسة في السوق الصيني سريع النمو.
وتقدم نيسان سيارة كهربائية جديدة كلياً من تصنيعها في المعرض الذي يقام في العاصمة الصينية بكين، ليتم عرضها إلى جانب كل من سيارة نيسان ليف الجديدة، والنموذج الأولي الكهربائي IMx KURO من فئة كروس أوفر.
وسيساهم الطراز الجديد من نيسان في تلبية متطلبات السوق الصيني المتزايدة على السيارات الكهربائية، كما يؤكد التزام الشركة بتطوير مجموعة السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجيتها M.OV.E. 2022، وخطة "TRIPLE ONE" لشركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات. وستستعرض نيسان آخر التطورات التي طرأت على تكنولوجيا نظام الدفع الكهربائي الجديد e-POWER.
GMT 13:52 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانلكزس ES 2019 تظهر بصورة تشويقية تحضيراً لإطلاقها قريباً
GMT 13:47 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانفولفو تختار نحو الشرق المحدودة مستورداً معتمداً لسياراتها في السعودية
GMT 13:43 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيساننيسان تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022
GMT 09:29 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانجيب تكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler باسم Eagle
GMT 09:26 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانشيفرولية تكشف عن سيارتها "كمارو 2019" بتحديثات جديدة
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك