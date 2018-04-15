الكشف عن نسختي مرسيدس C-Class الصالون والاستيشن في أوروبا

كشفت "مرسيدس" عن نسختي C-Class 2019 الصالون والاستيشن في الأسواق الأوروبية ويمكنك من الآن حجز السيارة التي ترغب في شرائها، وإليكم المواصفات والأسعار قبل بدء الحجز.

وتبدأ أسعار السيارة الصالون في ألمانيا من 49.283 ألف دولار وبالنسبة لنسخة C200، وتأتي بقوة 181 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر عبر محرك 1.5 لتر بنزين بشاحن توربيني وناقل حركة DCT من 9 سرعات ونظام دفع خلفي.

أما C200 4Matic فتاتي بدفع رباعي وسعر إضافي 2.936 فوق السعر السابق، كما توجد نسخة C220d ديزل بمحرك 2 لتر بقوة 191 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وبسعر يبلغ 52.219 ألف دولار.