أشارت صحيفة بريطانية، إلى أنه تم تطوير سيارة كهربائية قابلة للطي على غرار الروبوتات في اليابان، ومن المتوقع أن تحصل السيارة البالغة قيمتها 70 ألف دولار على الموافقة لاستخدامها في الطرق العامة قريبًا، مما يفتح الطريق أمام المبيعات العامة.

وقد صممت السيارة التي تسمى "Earth-1" من قبل الفنان والمُصمم الياباني الشهير، كونيو أوكاوارا، والتي استوحى تصميمها من الروبوتات التي ظهرت في سلسلة الأنيمي الشهيرة "Mobile Suit Gundam" والتي تتميز بشعبية كبيرة في اليابان.