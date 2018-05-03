تحتفل ميني بمرور 25 عام على تقديم سيارتها روفر ميني كابروليه، بإطلاق نسخة جديدة محدودة وستقدم منها حوالي 300 نسخة في السوق البريطاني.

وتأتي السيارة بلون أزرق ميتاليك ستارلايت، بجانب عجلات قياس 18 بوصة ولونين للجسم الخارجي للسيارة، كما تأتي السيارة بسقف Union Jack القماشي وخطوط بيضاء على غطاء المحرك وفي المرايا الخارجية فيما تعتمد السيارة على نسخة كوبر إس كونفيرتبل.

كما ستزود السيارة بمقاعد بجلد رمادي ونظام صوتي كاردون هارمان فاخر وباقة نافيجايشن بلس التي تضيف شاشة 8.8 بوصة تعمل باللمس مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو مع باقة شيلي التي تضيف عجلة قيادة رياضية ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ومساحات للزجاج الأمامي حساسة للمطر.

وسعر السيارة الجديدة 32.995 ألف استرليني كما أنها أغلى بواقع الضعف من السيارة الأصلية التي قدمت في عام 1993.