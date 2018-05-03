تحتفل ميني بمرور 25 عام على تقديم سيارتها روفر ميني كابروليه، بإطلاق نسخة جديدة محدودة وستقدم منها حوالي 300 نسخة في السوق البريطاني.
وتأتي السيارة بلون أزرق ميتاليك ستارلايت، بجانب عجلات قياس 18 بوصة ولونين للجسم الخارجي للسيارة، كما تأتي السيارة بسقف Union Jack القماشي وخطوط بيضاء على غطاء المحرك وفي المرايا الخارجية فيما تعتمد السيارة على نسخة كوبر إس كونفيرتبل.
كما ستزود السيارة بمقاعد بجلد رمادي ونظام صوتي كاردون هارمان فاخر وباقة نافيجايشن بلس التي تضيف شاشة 8.8 بوصة تعمل باللمس مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو مع باقة شيلي التي تضيف عجلة قيادة رياضية ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ومساحات للزجاج الأمامي حساسة للمطر.
وسعر السيارة الجديدة 32.995 ألف استرليني كما أنها أغلى بواقع الضعف من السيارة الأصلية التي قدمت في عام 1993.
GMT 13:38 2018 الخميس ,03 أيار / مايوفيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500X في الولايات المتحدة
GMT 13:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايوجيب تنهي "إنتاج" الجيل السابق من رانجلر
GMT 13:31 2018 الخميس ,03 أيار / مايو5 أخطاء شائعة تدمر "محرك" السيارة خلال الصيف
GMT 13:27 2018 الخميس ,03 أيار / مايوكاديلاك تفتتح باب الحجوزات على سيارتها "XT4" الجديدة كلياً
GMT 16:08 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأستون مارتن تُعيد إحياء سيارتها "DBS" من جديد
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك