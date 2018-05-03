ميني تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة
آخر تحديث GMT15:39:00
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

"ميني" تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة

العرب اليوم -

العرب اليوم - "ميني" تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة

روفر ميني كابروليه
واشنطن - العرب اليوم

تحتفل ميني بمرور 25 عام على تقديم سيارتها روفر ميني كابروليه، بإطلاق نسخة جديدة محدودة وستقدم منها حوالي 300 نسخة في السوق البريطاني. 

وتأتي السيارة بلون أزرق ميتاليك ستارلايت، بجانب عجلات قياس 18 بوصة ولونين للجسم الخارجي للسيارة، كما تأتي السيارة بسقف Union Jack القماشي وخطوط بيضاء على غطاء المحرك وفي المرايا الخارجية فيما تعتمد السيارة على نسخة كوبر إس كونفيرتبل. 

كما ستزود السيارة بمقاعد بجلد رمادي ونظام صوتي كاردون هارمان فاخر وباقة نافيجايشن بلس التي تضيف شاشة 8.8 بوصة تعمل باللمس مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو مع باقة شيلي التي تضيف عجلة قيادة رياضية ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ومساحات للزجاج الأمامي حساسة للمطر.

وسعر السيارة الجديدة 32.995 ألف استرليني كما أنها أغلى بواقع الضعف من السيارة الأصلية التي قدمت في عام 1993.

سيارات عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ميني تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة ميني تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة



أخبار ذات صلة

GMT 13:38 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

فيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500X في الولايات المتحدة
العرب اليوم - فيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500X في الولايات المتحدة

GMT 13:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

جيب تنهي "إنتاج" الجيل السابق من رانجلر
العرب اليوم - جيب تنهي "إنتاج" الجيل السابق من رانجلر

GMT 13:31 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

5 أخطاء شائعة تدمر "محرك" السيارة خلال الصيف
العرب اليوم - 5 أخطاء شائعة تدمر "محرك" السيارة خلال الصيف

GMT 13:27 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

كاديلاك تفتتح باب الحجوزات على سيارتها "XT4" الجديدة كلياً
العرب اليوم - كاديلاك تفتتح باب الحجوزات على سيارتها "XT4" الجديدة كلياً

GMT 16:08 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

أستون مارتن تُعيد إحياء سيارتها "DBS" من جديد
العرب اليوم - أستون مارتن تُعيد إحياء سيارتها "DBS" من جديد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ميني تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة ميني تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مشاركتها في الموسم الثاني من ""World of Dance

جنيفر لوبيز تبدو مثيرة في فستان أنيق من جلد الفهد

واشنطن ـ رولا عيسى

تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian.  أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال.  ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

لولو دو لا فاليز المرأة التي تقف وراء الهام إيف سان لوران
العرب اليوم - لولو دو لا فاليز المرأة التي تقف وراء الهام إيف سان لوران

GMT 09:00 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

السياحة بتونس تكشف أسرار هذه المدينة التاريخية
العرب اليوم - السياحة بتونس تكشف أسرار هذه المدينة التاريخية

GMT 07:32 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

أبرز اتجاهات الديكور في معرض ميلانو السنوي للأثاث في 2018
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الديكور في معرض ميلانو السنوي للأثاث في 2018

GMT 08:16 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

بنيامين نتانياهو يتهم محمود عباس بمعاداة السامية
العرب اليوم - بنيامين نتانياهو يتهم محمود عباس بمعاداة السامية

GMT 10:37 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

تعرف على كل ما يتعلق باليوم العالمي لحرية الصحافة
العرب اليوم - تعرف على كل ما يتعلق باليوم العالمي لحرية الصحافة

GMT 07:59 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

أفضل ما يمكن ارتداؤه لحضور حفل زفاف في عام 2018
العرب اليوم - أفضل ما يمكن ارتداؤه لحضور حفل زفاف في عام 2018

GMT 08:12 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

فندق "سافوي" في فلورنسا يمزج الأناقة والكلاسيكية
العرب اليوم - فندق "سافوي" في فلورنسا يمزج الأناقة والكلاسيكية

GMT 06:26 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

منزل "cantilever home" يحوي ثماني غرف للراحة والرفاهية
العرب اليوم - منزل "cantilever home" يحوي ثماني غرف للراحة والرفاهية

GMT 04:01 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

دونالد ترامب يُرسل وفدًا لمناقشة أزمة التجارة مع الصين إلى بكين
العرب اليوم - دونالد ترامب يُرسل وفدًا لمناقشة أزمة التجارة مع الصين إلى بكين

GMT 05:52 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

مذيعو "بي بي سي" يدينونها بضرائب باهظة ولم يحصلوا على شيء
العرب اليوم - مذيعو "بي بي سي" يدينونها بضرائب باهظة ولم يحصلوا على شيء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab