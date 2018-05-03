فيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500x في الولايات المتحدة

كشفت "فيات" عن نسخة جديدة في الولايات المتحدة باسم "Blue Sky Edition" من موديل 500X، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات.

وستحمل النسخة الخاصة تصميم خارجي خاص مع مصابيح ضباب مزينة وعجلات ألومنيوم 17 بوصة ولمسات ساتان كرومية في أماكن مختلفة وحول اطارات المصابيح الخلفية، بينما في الداخل سيتوفر لها تغييرات رئيسية تشمل فرش قماشي أزرق للمقاعد وعدادات زرقاء وفتحة سقف كهربائية من لوحين، وتأتي السيارة بأربعة ألوان وتستوعب 5 ركاب

سيتم توفير السيارة لدى التجار في الولايات المتحدة في الربيع بسعر19.995 ألف دولار لنسخة الدفع الأمامي وسيضاف السعر الإضافي 1.495 على هذا السعر و23.890 ألف دولار لنسخة الدفع الكلي والسعر الإضافي 1.195 دولار، كما يتوفر للسيارة 3 محركات بنزين و3 محركات ديزل بقوة بين 110 و140 حصان.