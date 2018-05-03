فيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500x في الولايات المتحدة

كشفت "فيات" عن نسخة جديدة في الولايات المتحدة باسم "Blue Sky Edition" من موديل 500X، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات.
وستحمل النسخة الخاصة تصميم خارجي خاص مع مصابيح ضباب مزينة وعجلات ألومنيوم 17 بوصة ولمسات ساتان كرومية في أماكن مختلفة وحول اطارات المصابيح الخلفية، بينما في الداخل سيتوفر لها تغييرات رئيسية تشمل فرش قماشي أزرق للمقاعد وعدادات زرقاء وفتحة سقف كهربائية من لوحين، وتأتي السيارة بأربعة ألوان وتستوعب 5 ركاب
سيتم توفير السيارة لدى التجار في الولايات المتحدة في الربيع بسعر19.995 ألف دولار لنسخة الدفع الأمامي وسيضاف السعر الإضافي 1.495 على هذا السعر و23.890 ألف دولار لنسخة الدفع الكلي والسعر الإضافي 1.195 دولار، كما يتوفر للسيارة 3 محركات بنزين و3 محركات ديزل بقوة بين 110 و140 حصان.
GMT 13:41 2018 الخميس ,03 أيار / مايو"ميني" تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة
GMT 13:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايوجيب تنهي "إنتاج" الجيل السابق من رانجلر
GMT 13:31 2018 الخميس ,03 أيار / مايو5 أخطاء شائعة تدمر "محرك" السيارة خلال الصيف
GMT 13:27 2018 الخميس ,03 أيار / مايوكاديلاك تفتتح باب الحجوزات على سيارتها "XT4" الجديدة كلياً
GMT 16:08 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأستون مارتن تُعيد إحياء سيارتها "DBS" من جديد
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك