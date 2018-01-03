

أعلنت شركة التعديل Genovation عن نيتها الكشف عن شيفروليه كورفيت GEX الكهربائية التي ستحصل على ناقل حركة يدوي وأداء خارق.

حسب Genocation فإن كورفيت GEX ستحقق تسارع 0-97 كم/س في أقل من 3 ثوان وستزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س مع ناقل الحركة اليدوي من 7 سرعات، وسيستفيد محرك السيارة الكهربائي من تقنيات الفورمولا ون وسينتج المحرك 800 حصان وعزم 950 نيوتن-متر.