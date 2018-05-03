أعلن مصنع جيب توليدو القريب من ديترويت عن إنتاج النسخة الأخيرة من رانجلر JK بعد 12 عام من الإنتاج المتواصل لإفساح الطريق أمام إنتاج الجيل الجديد الذي سيحمل رمز JL.
يقول مدير مجمع توليدو لإنتاج سيارات فيات كرايسلر Chuck Padden "لقد عمل موظفونا عملياً بدون توقف طوال السنوات العديدة الماضية لتحقيق أحلام هواة سيارات جيب في جميع أنحاء العالم الذين يريدون الذهاب إلى حيث لا يمكن إلا لـ رانجلر أن تأخذهم".
ستصل رانجلر الجديدة كلياً إلى الأسواق في غضون أشهر بسعر أعلى من الجيل السابق بشكل ملحوظ، وفقاً لجيب يأتي هذا الارتفاع نظراً للتقنيات الجديدة والمحركات الأفضل في الجيل الجديد.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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