أعلن مصنع جيب توليدو القريب من ديترويت عن إنتاج النسخة الأخيرة من رانجلر JK بعد 12 عام من الإنتاج المتواصل لإفساح الطريق أمام إنتاج الجيل الجديد الذي سيحمل رمز JL.

يقول مدير مجمع توليدو لإنتاج سيارات فيات كرايسلر Chuck Padden "لقد عمل موظفونا عملياً بدون توقف طوال السنوات العديدة الماضية لتحقيق أحلام هواة سيارات جيب في جميع أنحاء العالم الذين يريدون الذهاب إلى حيث لا يمكن إلا لـ رانجلر أن تأخذهم".

ستصل رانجلر الجديدة كلياً إلى الأسواق في غضون أشهر بسعر أعلى من الجيل السابق بشكل ملحوظ، وفقاً لجيب يأتي هذا الارتفاع نظراً للتقنيات الجديدة والمحركات الأفضل في الجيل الجديد.