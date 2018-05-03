فصل الصيف وما يصاحبه من حرارة الجو الشديدة والأتربة، تمثل عبئا على السيارات ومحركاتها، وفي بعض الأحيان يقع قائدي السيارات في أخطاء تضر وتتلف سياراتهم مع الوقت، ونستعرض هنا عدد من تلك الأخطاء، لتفادي ارتكابها.
1- نقص مياه تبريد الردياتير
يعتمد محرك السيارة في دورة التبريد على المياه والهواء لخفض حرارته، ومع الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة في الصيف تتناقص المياه داخل الردياتير لتبخرها، مما يؤدي لزيادة درجة حرارة المحرك بصورة شديدة مما يؤدي لحدوث مشكلة به، فيجب الملاحظة الشديدة لمستوى الماء وتزويده دائما.
2- اختيار الزيت المناسب للمحرك
كل سيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة مناسب له، وتختلف الزيوت عند الأستخدام في الصيف عن الشتاء في درجة اللزوجة، ويجب المتابعة الدائمة للزيوت خصوصا في الصيف للارتفاع الشديد للحرارة للحفاظ على المحرك من التلف.
3- زيادة درجات المكيف المفاجئة
عند سير السيارة وتشغيل المكيف بصورة مفاجئة وعلى الدرجة القصوى يؤدى لتلف المحرك، لإضافة حمل مفاجئ شديد له، فيجب تشغيل درجات المكيف تدريجيا ويفضل من وضع الثبات.
4- مكان ركن السيارة
عند ركن السيارة في مكان مكشوف معرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يؤدى إلى عدة أضرار للسيارة ومنها صعوبة تبريد السيارة سريعا، وتأثر طلاء السيارة وتآكله، وتشقق إطارات السيارة للتلف أيضاً.
5- ملء كامل لخزان الوقود
يجب عدم ملء خزان الوقود خاصة في فصل الصيف، للارتفاع الشديد لدرجة الحرارة مما يؤدى لعملية التبخر، ومع عدم وجود مساحة في الخزان قد تحدث مشكلة.
GMT 13:41 2018 الخميس ,03 أيار / مايو"ميني" تحتفل بمرور 25 عام على إطلاق سياراتها المكشوفة بهذه النسخة المذهلة
GMT 13:38 2018 الخميس ,03 أيار / مايوفيات تكشف عن نسخة جديدة من موديل 500X في الولايات المتحدة
GMT 13:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايوجيب تنهي "إنتاج" الجيل السابق من رانجلر
GMT 13:27 2018 الخميس ,03 أيار / مايوكاديلاك تفتتح باب الحجوزات على سيارتها "XT4" الجديدة كلياً
GMT 16:08 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأستون مارتن تُعيد إحياء سيارتها "DBS" من جديد
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك