فصل الصيف وما يصاحبه من حرارة الجو الشديدة والأتربة، تمثل عبئا على السيارات ومحركاتها، وفي بعض الأحيان يقع قائدي السيارات في أخطاء تضر وتتلف سياراتهم مع الوقت، ونستعرض هنا عدد من تلك الأخطاء، لتفادي ارتكابها.

1- نقص مياه تبريد الردياتير

يعتمد محرك السيارة في دورة التبريد على المياه والهواء لخفض حرارته، ومع الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة في الصيف تتناقص المياه داخل الردياتير لتبخرها، مما يؤدي لزيادة درجة حرارة المحرك بصورة شديدة مما يؤدي لحدوث مشكلة به، فيجب الملاحظة الشديدة لمستوى الماء وتزويده دائما.

2- اختيار الزيت المناسب للمحرك

كل سيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة مناسب له، وتختلف الزيوت عند الأستخدام في الصيف عن الشتاء في درجة اللزوجة، ويجب المتابعة الدائمة للزيوت خصوصا في الصيف للارتفاع الشديد للحرارة للحفاظ على المحرك من التلف.

3- زيادة درجات المكيف المفاجئة

عند سير السيارة وتشغيل المكيف بصورة مفاجئة وعلى الدرجة القصوى يؤدى لتلف المحرك، لإضافة حمل مفاجئ شديد له، فيجب تشغيل درجات المكيف تدريجيا ويفضل من وضع الثبات.

4- مكان ركن السيارة

عند ركن السيارة في مكان مكشوف معرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يؤدى إلى عدة أضرار للسيارة ومنها صعوبة تبريد السيارة سريعا، وتأثر طلاء السيارة وتآكله، وتشقق إطارات السيارة للتلف أيضاً.

5- ملء كامل لخزان الوقود

يجب عدم ملء خزان الوقود خاصة في فصل الصيف، للارتفاع الشديد لدرجة الحرارة مما يؤدى لعملية التبخر، ومع عدم وجود مساحة في الخزان قد تحدث مشكلة.