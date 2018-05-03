بعد الكشف عن منافستها الجديدة في فئة سيارات SUV الصغيرة فتحت كاديلاك باب الحجوزات لـXT4.

تحمل كاديلاك XT4 هوية كاديلاك الجريئة مع مصابيح خلفية مشابهة لـإسكاليد ومقدمة رياضية أقرب إلى ATS الصغيرة، وتستهدف كاديلاك منافسة بي إم دبليو X3 بالحجم والفخامة، وبالأداء للفئات الأساسية من X3، ولكنها بسعر ينافس X2 و X1 حيث يبدأ سعر السيارة من 35,790 دولار.

بالطبع يستطيع العملاء رفع أسعار سياراتهم إلى ضعفي سعر السيارة وربما أكثر بالمزيد من الإضافات والخيارات والتفضيلات حسب أذواقهم وميزانياتهم المالية.