بعد الكشف عن منافستها الجديدة في فئة سيارات SUV الصغيرة فتحت كاديلاك باب الحجوزات لـXT4.
تحمل كاديلاك XT4 هوية كاديلاك الجريئة مع مصابيح خلفية مشابهة لـإسكاليد ومقدمة رياضية أقرب إلى ATS الصغيرة، وتستهدف كاديلاك منافسة بي إم دبليو X3 بالحجم والفخامة، وبالأداء للفئات الأساسية من X3، ولكنها بسعر ينافس X2 و X1 حيث يبدأ سعر السيارة من 35,790 دولار.
بالطبع يستطيع العملاء رفع أسعار سياراتهم إلى ضعفي سعر السيارة وربما أكثر بالمزيد من الإضافات والخيارات والتفضيلات حسب أذواقهم وميزانياتهم المالية.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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