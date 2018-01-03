تسعي كوريا الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة، بحمولة طن واحد، تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، الخميس، إن تحالفًا يضم شركات صغيرة ومتوسطة عدة، في مجال مكونات السيارات، سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.