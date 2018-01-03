تسعي كوريا الجنوبية تطوير شاحنة خفيفة، بحمولة طن واحد، تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019، مع استمرار جهود تحسين البنية التحتية للبلاد في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، الخميس، إن تحالفًا يضم شركات صغيرة ومتوسطة عدة، في مجال مكونات السيارات، سيتولى تطوير الشاحنة الكهربائية التي تستطيع قطع مسافة 250 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.
GMT 20:39 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايركوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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