يتوقع الكثيرين قفزة في أسعار سيارات موديل 2018 أكثر من العام الماضي، والذي شهد ارتفاع في أسعار السيارات لموديل 2016-2017.

وفيما يلي ستتعرف معنا على أسعار أشهر ماركات السيارات وأسعارها في السوق المصري.

سيارات شيفروليه 2018

شيفرولية N300 – جميع الكماليات – مانيوال 1300 “150,250 جنيه”

شيفروليه لانوس – جميع الكماليات – مانيوال 1500 “158,400 جنيه”

شيفروليه افيو – BASE – أوتوماتيك 1500 – “188,800 جنيه”

شيفروليه افيو – FL – أوتوماتيك 1500 – “198,000 جنيه”

شيفروليه أوبترا – جميع الكماليات – أوتوماتيك 1500 – “205,900 جنيه ”

شيفروليه أوبترا – جميع الكماليات – هاي لاين – أوتوماتيك 1500 – “216,000 جنيه ”

سيارات هيونداي موديل 2018

هيونداي فيرنا – GL – مانيوال 1600 مانيوال – “158,500 جنيه”

هيونداي فيرنا – GL – مانيوال 1600- “159,500 جنيه”

هيونداي فيرنا – GLS – مانيوال 1600 – “162,500 جنيه”

هيونداي فيرنا – GLS – Tinted glass – مانيوال 1600 – “163,500 جنيه”

هيونداي i10 – مانيوال 1100 – “180,000 جنيه”

هيونداي فيرنا – GLS – أوتوماتيك 1600 – “184,900 جنيه”

هيونداي فيرنا – GLS – Tinted glass – أوتوماتيك 1600 – “185,900 جنيه”

هيونداي I10 – أوتوماتيك – “191,900 جنيه”

هيونداي I10 – أوتوماتيك 1100 – “196,900 جنيه”

هيونداي جراند i10 – مانيوال 1200 – “230,000 جنيه ”

هيونداي جراند i10 – مانيوال 1200 – “231,000 جنيه ”

هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “240,000 جنيه ”

هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “241,000 جنيه ”

هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “245,000 جنيه ”

هيونداي إلنترا – أوتوماتيك 1600 – “246,000 جنيه ”

هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “246,000 جنيه ”

هيونداي سولاريس – أوتوماتيك 1400 – “247,000 جنيه ”

هيونداي إلنترا – أوتوماتيك 1600 – “247,000 جنيه ”

هيونداي أكسنت – GL FL – أوتوماتيك 1600 – “249,900 جنيه ”

هيونداي سولاريس – أوتوماتيك 1400 – “249,000 جنيه ”