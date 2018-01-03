يتوقع الكثيرين قفزة في أسعار سيارات موديل 2018 أكثر من العام الماضي، والذي شهد ارتفاع في أسعار السيارات لموديل 2016-2017.
وفيما يلي ستتعرف معنا على أسعار أشهر ماركات السيارات وأسعارها في السوق المصري.
سيارات شيفروليه 2018
شيفرولية N300 – جميع الكماليات – مانيوال 1300 “150,250 جنيه”
شيفروليه لانوس – جميع الكماليات – مانيوال 1500 “158,400 جنيه”
شيفروليه افيو – BASE – أوتوماتيك 1500 – “188,800 جنيه”
شيفروليه افيو – FL – أوتوماتيك 1500 – “198,000 جنيه”
شيفروليه أوبترا – جميع الكماليات – أوتوماتيك 1500 – “205,900 جنيه ”
شيفروليه أوبترا – جميع الكماليات – هاي لاين – أوتوماتيك 1500 – “216,000 جنيه ”
سيارات هيونداي موديل 2018
هيونداي فيرنا – GL – مانيوال 1600 مانيوال – “158,500 جنيه”
هيونداي فيرنا – GL – مانيوال 1600- “159,500 جنيه”
هيونداي فيرنا – GLS – مانيوال 1600 – “162,500 جنيه”
هيونداي فيرنا – GLS – Tinted glass – مانيوال 1600 – “163,500 جنيه”
هيونداي i10 – مانيوال 1100 – “180,000 جنيه”
هيونداي فيرنا – GLS – أوتوماتيك 1600 – “184,900 جنيه”
هيونداي فيرنا – GLS – Tinted glass – أوتوماتيك 1600 – “185,900 جنيه”
هيونداي I10 – أوتوماتيك – “191,900 جنيه”
هيونداي I10 – أوتوماتيك 1100 – “196,900 جنيه”
هيونداي جراند i10 – مانيوال 1200 – “230,000 جنيه ”
هيونداي جراند i10 – مانيوال 1200 – “231,000 جنيه ”
هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “240,000 جنيه ”
هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “241,000 جنيه ”
هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “245,000 جنيه ”
هيونداي إلنترا – أوتوماتيك 1600 – “246,000 جنيه ”
هيونداي جراند i10 – أوتوماتيك 1200 – “246,000 جنيه ”
هيونداي سولاريس – أوتوماتيك 1400 – “247,000 جنيه ”
هيونداي إلنترا – أوتوماتيك 1600 – “247,000 جنيه ”
هيونداي أكسنت – GL FL – أوتوماتيك 1600 – “249,900 جنيه ”
هيونداي سولاريس – أوتوماتيك 1400 – “249,000 جنيه ”
GMT 08:07 2016 الأحد ,25 كانون الأول / ديسمبر"هيونداي" الكورية تطلق سيارة العام 2017 بسعر يقارب الـ20000 دولار
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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