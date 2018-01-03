عادت أخبار جيلي من جديد للظهور بعد أن أعلن العملاق الصيني عن شراءه أسهما في شركة جديدة تسجل دخول جيلي إلى عالم الشاحنات التجارية.
قامت جيلي بشراء حصة من شركة فولفو للشاحنات, وهي شركة مستقلة عن شركة فولفو للسيارات منذ عام 1999، ومن الواضح أن جيلي لم تشتر حصة من فولفو للشاحنات لأجل جعل الشركتين شركة واحدة مرة أخرى، بل من أجل تطوير تقنيات المحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية للشاحنات الثقيلة حسب إعلان فولفو.
GMT 12:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرجيلي تقتحم سوق الشاحنات عبر فولفو رسميًا
GMT 21:11 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيوبمناسبة رمضان جيلي تعلن عن خصم خاص على إمجراند 7
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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