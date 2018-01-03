عادت أخبار جيلي من جديد للظهور بعد أن أعلن العملاق الصيني عن شراءه أسهما في شركة جديدة تسجل دخول جيلي إلى عالم الشاحنات التجارية.

قامت جيلي بشراء حصة من شركة فولفو للشاحنات, وهي شركة مستقلة عن شركة فولفو للسيارات منذ عام 1999، ومن الواضح أن جيلي لم تشتر حصة من فولفو للشاحنات لأجل جعل الشركتين شركة واحدة مرة أخرى، بل من أجل تطوير تقنيات المحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية للشاحنات الثقيلة حسب إعلان فولفو.