أعلنت شركة "ليفت"” Lyft للنقل التشاركي عن تعاونها مع شركة APTIV لتوفير سيّارات ذاتية القيادة لزوّار معرض CES 2018 الذي ستبدأ فعالياته يوم 9 يناير الجاري.

ويمكن الحصول على سيّارة ذاتية القيادة للانتقال بين 20 نقطة مُحدّدة، فالشركة لا يُمكنها فتح القيادة الذاتية على جميع الطُرقات في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، كما سيجلس سائق خلف المقود لتولّي زمام الأمور في حالة وجود أي شيء مُفاجئ.