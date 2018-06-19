تعرف على أبرز مواصفات الجيل الجديد من كيا ceed

كشفت شركة كيا عن الجيل الجديد من سيارتها Ceed المدمجة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارة الجيل الثالث تأتي بطول 31ر4 متر، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 395 لترا.
وعلى صعيد منظومة الدفع توفر شركة كيا لسيارتها الجديدة ثلاثة محركات بنزين واثنين من محركات الديزل؛ حيث يأتي محرك السحب الطبيعي بسعة 4ر1 لتر وبقوة 73 كيلووات/100 حصان، ومحرك تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة واحد لتر وبقوة 88 كيلووات/120 حصان، بالإضافة إلى محرك تربو بسعة 4ر1 لتر وبقوة 103 كيلووات/140 حصان.
ويأتي محرك الديزل الجديد بسعة 6ر1 لتر مع جهاز تنقية العادم SCR ويولد قوة 84 كيلووات/114 حصان أو 100 كيلووات/136 حصان، وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 8ر3 لتر من وقود الديزل إلى 8ر5 لتر من وقود البنزين لكل 100 كلم.
وتضم باقة التجهيزات الاختيارية لسيارة كيا Ceed العديد من الأنظمة المتطورة مثل كشافات LED وتدفئة الزجاج الأمامي ومساعد السير في التكدسات المرورية، والذي يدعم قائد السيارة أثناء التسارع والكبح على السير على الطرق السريعة حتى سرعة 130 كلم/س.
وأعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها Ceed الجديدة في البداية كموديل خماسي الأبواب، ومع بداية العام القادم سيتم إطلاق موديل كومبي SW، مع زيادة في الطول بمقدار 10 سم، ليصل طول السيارة الإجمالي إلى 60ر4 متر، مع زيادة سعة الحمولة إلى 600 لتر، كما تخطط الشركة الكورية الجنوبية لإطلاق إصدار رياضي من سيارتها Ceed الجديدة بقوة 147 كيلووات/200 حصان.
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