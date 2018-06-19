لاند روفر تقدم 999 نسخة فقط من range rover sv coupe حول العالم

كشفت شركة لاند روفر عن سيارتها Range Rover SV Coupé الجديدة، التي تم تطويرها بأنامل قسم التعديل Special Vehicles Operations التابع للشركة البريطانية العريقة.
وتعتمد السيارة Range Rover SV Coupé الكوبيه ثلاثية الأبواب على سواعد محرك بنزين تربو ثماني الأسطوانات سعة 0ر5 لتر وبقوة 565 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي لدفع السيارة الكوبيه من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية ولبلوغ سرعة قصوى 266 كلم/س.
ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 8ر13 لتر/100 كلم.
وأعلنت لاند روفر عن طرح السيارة Range Rover SV Coupé الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بالأسواق في الخريف، مشيرة إلى إنتاجها سيقتصر على 999 نسخة.
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